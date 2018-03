Nuova legislatura: giravolta del Pd

Il Pd continua ad interrogarsi su ciò che avverrà nella prossima legislatura. Un dubbio amletico. L’incertezza delle posizioni da prendere. Prima di ogni altra: se supportare o meno un nuovo esecutivo a trazione grillina.

Il partito è rimasto schiacciato dal risultato elettorale e da qualche giorno si interroga se aprire alle trattative con il Movimento 5 Stelle, come vorrebbe la minoranza, oppure se restare all’opposizione, linea preferita dai renziani. Per capire cosa fare proprio ieri Ettore Rosato ha proposto l’uso di un referendum interno, riservato agli iscritti, per prendere una decisione sull’apertura o la chiusura ai Cinque Stelle.

Le parole di Rosato hanno aperto immediatamente un dibattito interno al partito e di fatto agitano e non poco le acque all’interno del Nazareno. Un’indecisione che pesa come un macigno sul futuro del partito democratico. Dovranno scegliere da che parte stare. Una presa di posizione quanto mai difficile di questi tempi. Soprattutto per loro.