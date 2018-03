Ex Br, la procura indaga sulla Balzerani

Nuove polemiche sul caso Brigate Rosse. La procura di Firenze ha deciso di aprire un fascicolo sulle dichiarazioni dell’ex brigatista, Barbara Balzerani. In questo momento il fascicolo aperto non ha indagati e non ha una ipotesi di reato. Le parole della Balzerani hanno fatto però discutere.

Intervenendo in un dibattito in un centro sociale di Firenze, la donna ha affermato: “C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te”. E ancora: “Non è che se vai a finire sotto un’auto sei una vittima della strada per tutta la vita, lo sei nel tempo che ti aggiustano il femore...”.

Parole forti che hanno scatenato anche la reazione della figlia di Aldo Moro che ha replicato: “Che palle il quarantennale lo dico io che non l’ho provato e che l’ho subito: Io ho il titolo per dirlo. Perché il quarantennale mi dà dolore. Ma la signora Balzerani non può dirlo perché lei è tra coloro che l’hanno provocato”. E adesso, dopo le parole dell’ex terrorista, si muove la procura.