Camere, Rosato: “Ok a confronto se si riparte da zero”

Mancano appena 24 ore all’elezione dei presidenti delle Camere. Ultime mosse prima della seduta di domani che ha all’ordine del giorno la nomina dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama.

Il centrodestra c’è ed è pronto a trattare, invitando le altre forze politiche a un incontro in vista dell’appuntamento. No invece dal Pd che, anche dopo una riunione dello stato maggiore, ieri sera al Largo del Nazareno, ha dichiarato che non avrebbe partecipato a tavoli nei quali i nomi erano stati già decisi.

Oggi il capogruppo dem uscente, Ettore Rosato, a Radio Capital ha puntualizzato: “Nel comunicato c’era scritto abbiamo già deciso i presidenti di Camera e Senato, uno a Forza Italia e uno al M5s. Ci vediamo e così ve lo diciamo. Bastava un sms sotto quel profilo. Poi Forza Italia ha aperto a un incontro, partendo da zero. “A quel punto siamo assolutamente disponibili come sempre al confronto, a ragionare insieme”, ha affermato Rosato.