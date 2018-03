“Il M5S non nasce per scopo di lucro”

“Il Movimento 5 Stelle è nato per cambiare il Paese, non per scopo di lucro. Non c’è mai stato nessun rapporto economico tra il movimento e la Casaleggio associati”, ha affermato Beppe Grillo.

Si rivolge all’avvocato di Angelo Ferrillo, ex attivista 5 Stelle, querelato per diffamazione da Gianroberto Casaleggio. Grillo era oggi in aula ad Aversa (Caserta) come testimone nel processo per diffamazione attivato dalla denuncia di Gianroberto Casaleggio (deceduto nell’aprile 2016) contro l’ex attivista dei Cinque Stelle Angelo Ferrillo.

“Il Movimento 5 Stelle - ha detto ancora Grillo - è nato dall’idea di due persone di successo, che stavano benissimo e non avevano particolarità necessità, come me e Casaleggio, ma solo per dare una mano al Paese. Ci abbiamo rimesso, ma siamo felici di averci rimesso se oggi siamo il primo movimento del Paese. E non consento a nessuno di rovinare una cosa bella”. Al termine dell’audizione, durata circa 20 minuti, davanti al giudice, Grillo ha lasciato il Tribunale senza fermarsi con i cronisti.