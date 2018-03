Di Maio alla Lega: “A voi i ministeri importanti”

Per formare un governo sarà necessario scendere a compromessi. A un certo punto, lo scambio di poltrone sarà inevitabile. Sarà quello il momento in cui Luigi Di Maio offrirà il suo compromesso a Matteo Salvini: “Siamo pronti a offrirgli i ministeri più importanti”.

In cambio, il leader grillino, vuole che venga rispettata l’unica condizione che lo vede irremovibile: “O faccio io il premier, o non se ne fa nulla”. Per Di Maio è una questione di sopravvivenza nel futuro governo giallo-verde. Ma c’è anche una questione di ambizione personale.

A differenza di Salvini, Di Maio potrebbe non avere più un’altra chance, perché la sua carriera politica è sottoposta alla regola dei due mandati. Certo, in futuro tutto potrebbe cambiare, la regola essere cancellata, oppure limitata alle cariche elettive e non di governo. Ma per ora è un principio scolpito nelle tavole della legge grilline.