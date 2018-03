Il governo Musumeci cade sul Def

Il governo siciliano di Nello Musumeci cade in aula sul documento di programmazione. Una sorta di architrave delle manovre finanziarie della giunta.

L’Assemblea ha bocciato ieri sera il Defr: 32 voti contrari e 32 favorevoli, su 65 presenti (un deputato non ha votato). Per il via libera al documento servivano 33 voti. Il Def regionale adesso torna in commissione Bilancio. Un segnale chiaro quello mandato al governo Musumeci, costretto già a congelare la manovra finanziaria prorogando di un mese, fino al 30 aprile, l’esercizio provvisorio che scade il 31 marzo.

Il ddl di proroga deve ancora passare al vaglio dell’Ars in un clima pesante per il governo regionale, senza maggioranza e con mal di pancia evidenti nella coalizione di centrodestra.