Salvini: “Al 50 per cento si torna a votare”

Matteo Salvini mette in guardia Luigi Di Maio: “Auguri se vuole un esecutivo con i dem. Senza via d’uscita si torna al voto”. Dopo il veto di Di Maio su Forza Italia, si raffredda la pista che può portare a un governo Movimento Cinque Stelle - Lega.

Il leader del Carroccio prende atto della posizione grillina e in un’intervista al Corriere della Sera avanza l’ipotesi di un ritorno alle urne: “La probabilità di tornare al voto a oggi è al 50 per cento. Non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più. Ma si sappia che se mi rendessi conto che non c’è una via di uscita, che nessuno è disposto a fare passi indietro, bisognerebbe tornare a chiedere agli italiani”.

Salvini poi parla degli scenari per la formazione di un nuovo esecutivo. Il nodo da sciogliere riguarda il nome del prossimo premier e su questo punto il leader leghista afferma: “Io non faccio nomi. Non ne ho fatti per le presidenze delle Camere, non ne faccio per i ministeri, men che meno ne farei per il presidente del Consiglio. Certo: noi abbiamo scritto nel simbolo Salvini premier, e su questo abbiamo preso 6 milioni di voti, ma una cosa è certa: io non penso a figure esterne o tecnici, gli italiani hanno già dato. Io credo che il candidato premier debba essere indicato dal centrodestra per il semplice fatto che è la coalizione che ha vinto”.