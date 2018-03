Salvini: “Di Maio sbaglia se dice io premier, o niente”

Prove di governo. Matteo Salvini non è intenzionato ad accettare l’ipotesi di Di Maio premier a tutti i costi. Lo chiarisce durante la registrazione di Porta a Porta: “Se Di Maio dice o io premier, o niente” non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicendo o io o niente, altrimenti che discussione è?”

“La Lega – aggiunge - ha già fatto passi indietro per far partire il lavoro della Camere, ma non è che possiamo fare passi indietro su passi indietro”. E respinge anche l’ipotesi di escludere ministri di Forza Italia dal governo. “Se Di Maio dice fuori Forza Italia è arrivederci?”, chiede Vespa. “È chiaro, assolutamente sì”.

Di tutt’altro avviso, naturalmente, i grillini, che fanno muro sul premier. “Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dagli elettori, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica”, dice a Radio 24 Alfonso Bonafede, esponente M5S.