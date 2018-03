La Camera sceglie i vicepresidenti

La Camera ha iniziato a votare per eleggere i 4 vicepresidenti, i tre questori e gli otto segretari d’aula. Si tratta di un voto segreto e può succedere di tutto. Come ieri al Senato, dove il Pd si è visto tagliare fuori dal fondamentale ufficio dei questori. Ipotesi che si affaccia anche oggi.

A Montecitorio, come vice di Roberto Fico, dovrebbero essere eletti Maria Edera Spadoni per il Movimento Cinque Stelle, Lorenzo Fontana per la Lega, Ettore Rosato per il Pd e Mara Carfagna per Forza Italia. Il condizionale è d’obbligo. Anche perché questa quaterna lascia fuori il candidato di Fratelli d’Italia dalle vicepresidenze.

E il capogruppo del partito della Meloni, Fabio Rampelli, non la prende bene: “C’era un’intesa istituzionale per fare in modo che tutte le forze politiche fossero rappresentate ed era stato detto che avremmo avuto una vicepresidenza al Senato e una alla Camera, oltre a un questore. Ma il M5S ha avuto ripensamenti e questo non depone a loro favore anche perché altrimenti noi due giorni fa non ci saremmo associati e votato Fico”.