Preconsultazioni, Fi incontra il M5S

Novità in vista del nuovo governo. Sono iniziate le pre-consultazioni del Movimento Cinque Stelle in vista di quelle al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Di fatto il Pd e Fratelli d'Italia non hanno partecipato agli incontri con i grillini, mentre Forza Italia ha incontrato i pentastellati: “Abbiamo ascoltato le proposte del M5S, noi come centrodestra, forza che ha vinto le elezioni, e faremo a brevissimo le nostre proposte. Non sarà una liturgia della politica, ma un metodo per arrivare al più presto possibile a un governo per il Paese”, ha affermato la capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini.

“Oggi alla riunione eravamo insieme alla Lega, con i loro capigruppo siamo continuativamente in contatto - conclude Bernini -. Ad ogni modo voglio sottolineare il modo in cui si sono incardinate le presidenze di Camera e Senato: è un ottimo viatico per la legislatura”.