Minniti: “Le comunali si terranno il 10 giugno”

C’è aria di elezioni. Di nuovo. Questa volta saranno i singoli comuni a eleggere la loro guida. Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.

Oltre a questi si andrà alle urne per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. Accadrà tutto domenica 10 giugno 2018. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo invece domenica 24 giugno. Sono 594 i comuni delle regioni a statuto ordinario interessati dalle elezioni amministrative 2018.

Le consultazioni riguardano in tutto 797 comuni italiani, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale. Il voto in Sicilia è fissato nella stessa data. Dieci giugno. Mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018. Sul totale dei comuni se ne contano 114 comuni con più di 15mila abitanti e 683 con meno. Ventuno capoluoghi di provincia. I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale.