Lombardia, Fiori (FI): merito e consenso vengano riconosciuti

"Ho incontrato Silvia Sardone solo in occasione di alcuni eventi politici. Non sono un suo amico né ho bisogno di esserlo per condividere fino in fondo la sua amarezza. Quali devono essere i meriti e i titoli in una organizzazione politica per veder riconosciuto il proprio impegno anche attraverso l'assunzione di responsabilità amministrative? Silvia ha dato prove di lealtà, competenza e consenso popolare. Tutto ciò che serve. E poi basta con la retorica dell'importanza fondamentale degli amministratori locali e del rapporto con il territorio se questo è il modo in cui.vengono considerati quelli con maggior consenso. Silvia continuerà a fare bene politica e ancora maggiore passione. Non cercava poltrone. Lei come tanti nostri straordinari giovani (e meno giovani) amministratori, vorrebbero soltanto un movimento politico che riconoscesse il merito e la competenza. Io sto con loro! #ForzaSilvia".

Sono le parole di Marcello Fiori, responsabile settore enti locali di Forza Italia.