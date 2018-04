La sinistra: l’Italia non ci merita

“Un Paese profondo (cattolico, provinciale, familista, laborioso, indifferente alle ideologie) che della Sinistra non ha mai saputo che farsene”.

Non è una esternazione di Matteo Salvini o, magari, di un Silvio Berlusconi in vena di generalizzazioni socio-antropologiche. È un “intellettuale”, di quelli con tanto di brevetto e di registrazione. Intellettuale, quindi, di sinistra, Michele Serra, che in un breve saggio su “la Repubblica” del 28 marzo spiega che l’Italia la sinistra “che parla sempre di tasse di regole... con la sua... ossessione della cultura... mai davvero complice della fatica (...dell’arte...) di arrangiarsi è ‘poco’ italiana”. Italiano, anzi, “arcitaliano” (con la carica di ironia e di sprezzo che è nel termine) è Berlusconi, “principe indiscusso degli affari propri”.

Questo sprezzo per l’Italia e gli italiani non è nuovo né è tipico di una sinistra perdente e disperata. Benito Mussolini negli sprazzi di lucidità dall’ubriacatura retorica con la quale travolse se stesso e il nostro Paese, finì, prendendo atto della catastrofe da lui provocata, per affermare che “questo popolo di eroi, di santi e di navigatori” era, invece, un’accozzaglia di stronzi, che non meritavano un capo come lui e un ruolo e un avvenire come quello in cui egli aveva dato ordine di credere. E persino Hitler, che il popolo tedesco seguì nel baratro ubbidendogli fino alla morte e oltre, alla fine concluse che i tedeschi non erano stati all’altezza dei suoi sogni.

Ma il rimproverarsi della sinistra di essere stata troppo al di sopra di questa cacca di Paese, in sé risibile e miserabile più che falso e pretestuoso è, invece, un capolavoro di ottusa incomprensione della realtà della nostra storia perché non si ferma alla questione della responsabilità delle sue sciagure. L’intellettuale di turno che per esprimere tutto lo sprezzo per questo popolo di ingrati, qualifica “arcitaliano” Berlusconi “catalizzatore” di questo diffuso sentimento popolare (“del cavolo”, è sottinteso) così spiega il fatto che Berlusconi “principe degli affari propri” abbia potuto governare l’Italia “fin quando parve fradicio il suo impero, sepolto da un eccesso di affari propri...”.

Trascura, come è diritto degli intellettuali che è delle ideologie di cui debbono tenere conto, che Berlusconi fu sepolto, come è stato sempre ricattato, dal “braccio secolare giudiziario” di quella sinistra ideologica tanto al di sopra della melma degli italiani. Quando, dunque, sepolto l’impero dell’arcitaliano, parve che finalmente la Sinistra si sarebbe imposta ad un Paese ad essa rassegnato “entrò in scena il grillismo”.

Non dice l’intellettuale scettico che, magari, fu lo stesso Berlusconi a tirar fuori il comico di terz’ordine come un coniglio dal cilindro. Ma quasi lo lascia intendere. O, peggio, lascia intendere che qualche “forza oscura” della dietrologia che “dispone” della storia, abbia effettuato una sorta di sostituzione nello stesso ruolo di governante degli ingrati ingovernabili. Lo scritto dell’intellettuale Serra mi è capitato tra le mani mentre faticosamente vado decifrando il malloppo di ritagli della rivista dei magistrati di sinistra, annate 1973-1979, approntato dalla stessa “Magistratura Democratica”.

Troppo comodo valermene per dare un senso a quel “riconoscimento” della sinistra della “colpa”, (cioè del merito incompreso e immeritato dagli italiani) di “parlar sempre di tasse e di regole”. Ma in quelle interminabili pagine di sproloqui sull’ideologia marxista (o quanto ritenuto tale) applicata alla funzione giudiziaria, non è certo “complice della fatica di arrangiarsi” degli insensibili italiani, vi è un parlar di “tasse” (o del loro equivalente) e neppure di regole. Anzi, semmai è il vademecum del magistrato che delle regole se ne infischia perché sono espressioni della classe dominante capitalista.

Ma soprattutto quelle pagine, quell’insistere in una fraseologia estratta dal sentito dire della cosiddetta cultura marxista, sono una cappa di piombo dalla quale è naturale cercare di saltar fuori. A costo di mandarle a farsi benedire, con l’ideologia e la cultura di Carlo Marx o a lui attribuita, ogni altra forma di cultura. “Evviva gli ignoranti” è un atroce espressione di vandalismo dello spirito. Ma se la cultura è quella pretesa di far dipendere dai rapporti dei fattori di produzione ogni momento della vita individuale e collettiva, è “la” cultura stessa, una certa giustificazione al “viva l’ignoranza” che finisce col trovarsi.

“Entrando in scena” il grillismo non è andato a sostituirsi solo alla sinistra e alla insopportabile vacuità della sua ideologia. La vacuità, soprattutto la vacuità, è stata ed è malattia non so se infantile o senile di un po’ tutte le forze politiche. E un po’ tutte le forze politiche hanno cercato di offrire alla “fatica di arrangiarsi” della gente una certa dose di ostentazione di “antipolitica”.

Ma sono le sedimentazioni, specie le più melmose e inquinanti della sinistra e della sua subcultura (di cui l’Italia, non sarebbe degna!), è la spazzatura che rimane dalla rimozione delle nebbie di una ideologica invasiva, rigida e inconcludente di un marxismo per sentito dire e della realtà di una connotazione, malgrado tutto, premoderna di cui la sinistra è stata portatrice e di cui non si è mai liberata, che hanno costituito il peculio (non direi proprio il patrimonio) del grillismo. Che, del resto coerentemente come il mestiere del suo padre-padrone, è di tutto ciò una versione caricaturale. Del resto il rigore dell’ortodossia marxista della Sinistra Italiana ha avuto sempre un sottofondo vagamente caricaturale. Il che non l‘ha resa né meno indegna né meno deleteria.