Giorgetti stoppa il M5S: “Mettono veti? Niente governo”

Giancarlo Giorgetti, persona molto vicina a Matteo Salvini, fa carta straccia dei diktat di Luigi Di Maio che ieri si era detto disposto ad andare al governo con tutti tranne che con Silvio Berlusconi: “Nessuno ha la maggioranza per fare il governo ed è un modo sbagliato mettere le condizioni. Prima di mettere veti vorremmo parlare con gli altri e vedere cosa si può fare per questo Paese", ha commentato il capogruppo leghista alla Camera rispedendo così al mittente le condizioni poste dal Movimento Cinque Stelle alle forze politiche. Ma la partita è tutta da giocare. Le condizioni poste da Di Maio rischiano di far saltare qualsiasi tipo di intesa. “A meno di miracoli non credo che al primo giro di consultazioni ci sia un incarico. Credo vengano valutate tutte le pregiudiziali che mano a mano spero vengano rimosse”, ha commentato Giorgetti. Ma la strada è ancora lunga e piena di curve pericolose.