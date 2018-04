Nuovo governo, le tre strade di Salvini

Una scelta che condizionerà la nascita del nuovo governo. La Lega è a un bivio: scegliere l’antica amicizia con Silvio Berlusconi oppure la nuova avventura con Luigi Di Maio. Dal Quirinale si lascia intendere che i tempi potrebbero essere lunghi, e quando i tempi si allungano aumentano le possibilità di colpi di scena.

Tuttavia la Lega si tiene le mani libere. Le ipotesi aperte davanti a Salvini sono tre. Il piano A è un governo di centrodestra con lui premier che vada in Parlamento a cercare i voti mancanti. Il piano B è un governo con il M5S. Il piano C sono le elezioni in autunno, previa una nuova legge che assegni un premio di maggioranza alla coalizione.

Per il M5S il piano è andare avanti, procedere lentamente fino a quando si chiuderà la finestra del voto entro l’estate e il Paese si troverà in una condizione di stallo ormai insopportabile. A quel punto, i 5 Stelle saranno cresciuti nei sondaggi e potrebbero minacciare di andare all’incasso con una nuova tornata elettorale. Ma questo è un piano che non dispiace affatto alla Lega.

Il Carroccio, dichiarandosi leale a Forza Italia, si dichiarerà fedele anche all’alleanza elettorale di centrodestra. Che potrà presentarsi unita alle Regionali di aprile. Sempre che non ci siano colpi di scena nei prossimi giorni.