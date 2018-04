Berlusconi: “No a governo dei populisti”

Giorno cruciale per le consultazioni. È arrivata al Quirinale alle 10.30 la delegazione di Forza Italia che ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A guidare il manipolo azzurro Silvio Berlusconi, accompagnato dalle due capogruppo: Anna Maria Bernini per il Senato e Maria Stella Gelmini per la Camera dei deputati.

Il colloquio è durato circa un’ora e al termine Berlusconi ha letto una dichiarazione, senza lasciare spazio a ulteriori domande da parte dei giornalisti presenti. Forza Italia ha sottolineato la necessità e l’urgenza di un governo che parta dal centrodestra, la coalizione che ha ottenuto più voti. Berlusconi ha evidenziato la necessità di figure di alto profilo e detto no a governi fatti di pauperismi, giustizialismi e populismi.

“Ci sono urgenze che richiedono un governo fondato su un programma coerente e in grado di lavorare. Questo governo non potrà non partire dalla coalizione che ha vinto, il centrodestra, e dal leader del partito che ha preso più voti, la Lega”, ha messo in chiaro il cav.