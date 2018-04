Martina: “No a ipotesi di governo con il Pd”

Dopo gli incontri istituzionali e i gruppi parlamentari più piccoli, Sergio Mattarella ha incontrato il partito democratico. La delegazione è formata dai capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio, dal segretario reggente Maurizio Martina e dal presidente Matteo Orfini.

“L’esito elettorale per noi negativo - ha detto Martina al termine del colloquio con Mattarella - non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino. Chi ha vinto le elezioni - è l’invito del Pd - si faccia carico della responsabilità di governare. Noi avvertiamo come certi atteggiamenti siano più figli di un secondo tempo della campagna elettorale che di una responsabilità nuova”.

Poi aggiunge che il tempo della campagna elettorale è finito e le forze politiche che hanno vinto farebbero bene a tornare con i piedi per terra anche rispetto a soluzioni di governo. “Noi siamo in campo da protagonisti per rafforzare in coerenza con il lavoro fatto dal governo tutti gli interventi di sostegno sociale. Sui quattro snodi di interesse generale il Pd eserciterà fino in fondo la sua funzione nel suo ruolo di opposizione.

I 4 punti: taglio del costo del lavoro e reddito di inclusione. Controllo della finanza pubblica. Gestione del fenomeno migratorio. Rafforzamento del quadro internazionale”.