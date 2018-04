Brutte notizie per Marcello Dell’Utri. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta di sospensione della pena per motivi di salute. L’ex senatore di Forza Italia è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia, dove sta scontando una pena a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Non è la prima volta che un tribunale stronca le sue speranze. Dell’Utri si è già visto negare per due volte dal tribunale di sorveglianza di Roma la sospensione della pena chiesta per motivi di salute, poiché soffre di una cardiopatia e ha un tumore alla prostata.

Alla Corte di Strasburgo i suoi legali avevano chiesto, per gli stessi motivi, di concedere lo stop alla pena. Nel frattempo si aggravano le sue condizioni. E i suoi legali tornano a chiedere davanti al tribunale di sorveglianza una verifica dello stato detentivo che, secondo loro, lede i diritti umani. Dal 14 febbraio è ricoverato presso il Campus Biomedico di Roma, piantonato 24 ore su 24, in una stanza illuminata anche di notte, dove non può neanche aprire la finestra.