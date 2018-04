Adriano Celentano apre a un possibile accordo tra un Pd renziano e il Movimento 5 Stelle sul fronte consultazioni. Tifa Matteo Renzi consigliandogli un ritorno sulle scene. Da protagonista. Sul futuro della politica italiana e sulle grandi manovre per la formazione di un nuovo governo ha le idee chiare. E lo fa con una lettera al Fatto Quotidiano in cui fa un vero e proprio appello a Renzi: “Ecco cosa farei se fossi al tuo posto. Prenderei la bicicletta e, da solo, andrei a trovare il vincitore del 4 marzo: Luigi Di Maio. E in religiosa umiltà gli direi: eccomi qui pronto al tuo fianco per guarire l’Italia.

Una mossa che spiazzerebbe persino il Papa. Non riesco e non voglio neanche pensare quali benefiche ripercussioni potrebbe avere, anche in campo internazionale, una mossa del genere. E non voglio neanche pensare cosa succederebbe se tu non la facessi...”.

Parole chiare quelle del cantante che lasciano intendere come a suo dire un governo Pd-M5S sia la strada giusta da seguire. Celentano a questo punto ricorda l’arrivo a Palazzo Chigi di Renzi: “Quel giorno tutti ti guardavamo come un’improvvisa apparizione che prometteva grandi cambiamenti, tre quarti di Italia davanti ai monitor e dentro ogni monitor c’eri sempre tu”.

Adesso, secondo il Molleggiato, di quel Renzi si sono perse le tracce. E da qui arriva l’affondo. Una sorta di messaggio affinché il segretario dimissionario trovi un accordo proprio con i pentastellati. “Il 4 marzo, sia tu che il Pd siete stati sbaragliati dalla vittoria schiacciante dei Cinque stelle. Con al secondo posto la sorpresa Salvini all’interno di una coalizione che, solo grazie a Berlusconi, l’uomo che da anni danno per spacciato, ha potuto realizzare il più alto numero di voti, anche sopra i Cinque stelle. Per cui cosa si fa? Certo sbagliare è umano, ma risbagliare potrebbe essere da deficienti. So che in politica non si usa, perché per i politici l’unico binario percorribile è quello del risentimento. Ma tu forse sei diverso. Perché magari sai anche perdere. E d'altra parte non c'è altro modo per rivincere”. Celentano invita Renzi a riprovarci e chissà cosa ne pensa Di Maio.