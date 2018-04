Forza Italia chiude a Di Maio: “Basta schiaffi”

Passano solo poche ore dall’apertura di Luigi Di Maio a un appoggio esterno di Forza Italia. L’ipotetico governo Lega-M5S è in alto mare. E immediata arriva la replica degli azzurri. “La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra è definitivamente archiviata”.

A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli, fedelissima di Silvio Berlusconi. “Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità”, mette in chiaro la senatrice azzurra a Circo Massimo, su Radio Capital, mettendo così la parola fine a un eventuale governo con i Cinque Stelle.

Alla fine la svolta non c’è stata. Il tutto perché Di Maio si è lasciato frenare dalla paura di un accordo con Forza Italia. "L’apertura di Di Maio è durata meno di sette ore, sembrava ci fosse uno spiraglio per far cadere i veti - spiega la Ronzulli - quando Salvini ha riferito la possibilità, Berlusconi si è detto d'accordo, a condizione di avere pari dignità e di non mettere Forza Italia in un angolo”.

Durante l’intervista radiofonica, Ronzulli nega che ci sia mai stata una discussione su un appoggio esterno di Forza Italia a un governo formato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle: "Non se n’è mai parlato. Non esisteva ieri, non esiste oggi e non esisterà domani. Non faremo i portatori d’acqua. Non abbiamo mai bluffato, abbiamo sempre giocato a carte scoperte. Non giochiamo poker”, ha affermato. Punto e a capo.

Intanto anche Salvini si dice preoccupato per la situazione. “Ho la netta sensazione che c’è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani. Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo”.

Salvini al suo arrivo al Salone del Mobile, espone le sue perplessità dopo il secondo giro di consultazioni. “Oggi parlo solo di Salone del Mobile. Al termine della visita, dopo che avrò sentito Di Maio, Berlusconi, Meloni, e tutti quanti, vi dirò”, ha aggiunto il leader della Lega.