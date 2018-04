Salvini: “Basta con la telenovela”

Matteo Salvini resta alla finestra. Il segretario della Lega è convinto che la telenovela tra Renzi e Di Maio non avrà l’esito sperato e si dice pronto a tornare in pista: “Gli italiani - mette in chiaro - non possono essere ostaggio delle liti del Pd e delle ambizioni di potere del M5S”.

Salvini non si sente fuori dai giochi ed aspetta il voto in Friuli per riprendersi la scena. Domenica infatti si vota nella regione del Nord-Est dove la vittoria del centrodestra è scontata così come il risultato della Lega Nord. Stando ai sondaggi il Carroccio toccherebbe delle percentuali importanti rispetto al resto della coalizione, Forza Italia in primis.

Un dato che rafforzerebbe la golden share di Salvini all’interno del centrodestra e lo riporterebbe di nuovo in una posizione di forza, pronto, se la situazione lo consentirà, a riaprire la trattativa con i pentastellati. “Vi immaginate cosa potrebbe combinare un governo Pd-Cinque Stelle sull’immigrazione? Io non oso pensarlo”, afferma.

Parla in una diretta Facebook davanti al Cie di Gradisca d’Isonzo, smonta così le trattative tra democratici e grillini per provare a creare un governo. E poi tuona: “O si governa con le idee premiate dagli italiani o meglio tornare a votare e chiudere la fiducia per governare da soli”.

In merito ai Cie poi il leader della Lega annuncia: “L’obiettivo è andare a governare per cambiare questo paese. Appena il Pd ed i Cinque Stelle finiranno questa stucchevole telenovela di un finto governo e finalmente potrà toccare a noi passare dalle parole ai fatti questi centri commerciali di carne umana saranno chiusi e sigillati”.

E ancora: “Non capisco come i 5 stelle possano dialogare una settimana con il centrodestra ed una con il Pd per me la coerenza conta. Sono stato eletto con la Lega ed il centrodestra e sono alternativo alla sinistra. Io rispetto alle elezioni del mese scorso non cambio di un millimetro”. Insomma, per Salvini Pd e M5S hanno zero possibilità di formare il governo. “È un accordo contronatura e una presa in giro nei confronti degli italiani. Fossi un elettore dei M5S avrei o problemi o vergogna”.