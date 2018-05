Fico valuta di querelare “Le Iene”

Roberto Fico valuta l’ipotesi “di sporgere querela per diffamazione” nei confronti della trasmissione “Le Iene”. È quanto sostiene Annalisa Stile, legale del presidente della Camera dei deputati.

Pare che il parlamentare del Movimento cinque stelle abbia già dato mandato all’avvocato di “tutelarlo penalmente” a seguito della messa in onda del servizio del programma di Italia Uno dal titolo “Una colf in nero per il presidente Roberto Fico?”.

L’avvocato sottolinea che gli autori de “Le Iene”, “attraverso il loro pezzo, insinuano nel pubblico televisivo il dubbio, per loro certezza, per come è stato montato e per i commenti che accompagnano il servizio, che il presidente Fico abbia assunto “in nero” una colf-baby sitter nella casa napoletana della compagna”, la signora Yvonne De Rosa. Non solo. L’avvocato aggiunge che le “stesse considerazioni valgono per tutti i quotidiani che hanno indicato il presidente Fico quale datore di lavoro della signora Imma”. Secondo la legale, infatti, il presidente della Camera “non è né è mai stato, datore di lavoro della signora, in quanto abita a Roma, nella cui casa ha una colf assunta con regolare contratto”.

Frattanto, la De Rosa, posta un messaggio sulla propria pagina di Facebook. E, pur non facendo alcun riferimento alla vicenda della presunta colf “in nero”, cita la celebre canzone di Francesco Guccini, “Cirano”.

“Le verità cercate per terra – scrive la De Rosa – da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti”.

La De Rosa, prima di “omaggiare” il cantautore ha scritto anche che dedica “la grandezza a voi attori di questa commedia”.