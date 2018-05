Terremoto, Fiori (FI): “Un sentito grazie al presidente Tajani”

“Desidero ringraziare il presidente dell’Europarlamento, Antonio Tajani, per aver devoluto ai terremotati dei comuni di Arquata del Tronto, Norcia e Accumoli i 30mila euro del Premio Carlo V ricevuti da Re Felipe VI di Spagna. Ancora una volta il presidente Tajani dimostra attenzione e sensibilità nei confronti delle popolazioni del Centro Italia duramente colpite dal terremoto e che vivono ancora una situazione di drammatica emergenza. Si deve al suo impegno il fatto che all’Italia per le regioni del Cratere siano stati assegnati 2 miliardi di euro dall’Unione europea. Tajani ha sempre dimostrato vicinanza ai luoghi e alle persone colpite dal sisma dedicando loro anche la sua prestigiosa elezione a presidente del Parlamento europeo avvenuta il 17 gennaio del 2017. Questo nobile gesto di buona politica riaccenda le luci su una situazione drammatica e troppo spesso dimenticata e ricordi a tutte le istituzioni l’impegno ad affrontare finalmente e in modo risolutivo le questioni della ricostruzione di queste terre meravigliose del nostro Centro Italia”.

Sono le parole di Marcello Fiori, commissario per le elezioni nelle Marche e responsabile nazionale del settore Enti locali di Forza Italia.