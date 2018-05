Fiori (FI): con Berlusconi candidabile sarà tutta un’altra storia

“Il Presidente Silvio Berlusconi c’è e c’è sempre stato. Non hai mai mollato nemmeno per un minuto il suo impegno politico, non ha mai smesso di amare l’Italia – così scrive Marcello Fiori, responsabile Enti locali di Forza Italia su Facebook – Gli è stato impedito per cinque lunghissimi anni di guidare Forza Italia e il popolo di centrodestra alle elezioni. E questa profonda ferita alla democrazia ha alterato la storia del nostro Paese. Con lui pienamente ed efficacemente in campo, le vicende della politica italiana (e anche le ultime elezioni) avrebbero avuto ben altro esito. Vengono in mente le parole di Enzo Tortora pronunciate alla fine del suo calvario giudiziario nel suo ritorno in televisione: “Dove eravamo rimasti?”. Oggi – continua Fiori – non è stata fatta giustizia (giustizia vera sarebbe stata quella in cui nei confronti del Presidente Silvio Berlusconi non si fosse perpetrato un vero e proprio accanimento giudiziario) ma da oggi possiamo credere e lottare perché la politica italiana possa riprendere il suo corso autentico. La storia riprende il suo cammino – conclude Fiori di Forza Italia – E sarà tutta un’altra storia. Nell’interesse degli italiani, per lo sviluppo e l’occupazione, la crescita delle imprese e delle professioni, la sicurezza, la libertà e il benessere”.