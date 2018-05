Anche la Le Pen loda Salvini

Un abbraccio che arriva da oltralpe e che rinforza i cuori che sostengono l’esecutivo giallo-verde. Mentre i vertici della politica francese attaccano duramente Luigi Di Maio per le posizioni prese contro la Tav, Marine Le Pen esce fuori dal coro per lodare il lavoro fatto sin qui da Matteo Salvini.

In un’intervista al Corriere della Sera la leader del Front National non nasconde le proprie simpatie per il nuovo governo italiano e, in particolar modo, per la Lega con cui il suo partito è alleato. “Mi aspetto che risolvano il problema dell’immigrazione e che diano prova di fermezza anche nei confronti dell’Ue, in modo da far cessare le politiche di austerità imposte da Bruxelles”.

Dopo la tornata elettorale del 4 marzo in Italia, la Le Pen guarda alle europee che si terranno l’anno prossimo. “Potranno essere un vero terremoto”, spiega. Poi aggiunge: “Mi aspetto una maggioranza euroscettica a Strasburgo in grado di decretare la fine di questa corsa folle dell’Unione Europea”. Non solo.

Nell’intervista al Corriere, la Le Pen spiega anche che “l’avanzata di Salvini è importante perché mostra al popolo francese che rifiutare l’immigrazione di massa è un diritto”. In questo momento, secondo la Le Pen, “L’Europa delle nazioni è più vicina. I popoli stanno rifiutando l’Unione Europea ed Emmanuel Macron ne è in qualche modo l’ultimo difensore”, argomenta nell’intervista al quotidiano di via Solferino.

“Penso che ci sia un senso della storia e Macron va contromano, non solo in Europa”. La leader del Front National guarda a Paesi come gli Stati Uniti, la Cina, l’India e la Russia. “Tutte le grandi nazioni - conclude - oggi stanno voltando le spalle alla globalizzazione selvaggia”. E l’Italia potrebbe esporsi al loro fianco per una visione più rigida dei confini.