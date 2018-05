Forza Italia, domani ad Ancona un dibattito sul “caso Marche”

Il “caso Marche” è al centro del dibattito nazionale sugli enti locali. Domani si tiene nell’Auditorium del centro congressi di Ancona un confronto sul tema della creazione di un piano di sviluppo. Il seminario politico è curato dal responsabile Enti locali di Forza Italia Marcello Fiori, insieme al senatore Andrea Cangini. Interviene Simone Baldelli, vice presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Le Marche – sottolinea Fiori – pagano un prezzo altissimo alla crisi che sta ancora colpendo il nostro Paese, per i ritardi accumulati in questi decenni, in termini di carenze infrastrutturali, di misure di sostegno alle imprese, di politiche di valorizzazione delle ricchezze del territorio, di politiche di aiuto e servizi per le famiglie”. Secondo Cangini, “il fatto che le Marche siano diventate un “caso” è dimostrato dai dati su occupazione, Pil e turismo. La regione ha meno, molto meno di quel che si merita. Il nostro convegno non si limiterà alla denuncia, ma cercherà di individuare soluzioni possibili nell’interesse dei marchigiani e dunque dell’Italia”.

Sono quattro le sezioni di lavoro previste. Il primo confronto verte su “Economia, infrastrutture e sviluppo: non è mai troppo tardi”. Il secondo tema riguarda “L’Economia della bellezza: il futuro passa da qui”. La terza tavola rotonda affronta il tema “Sani e liberi? i cittadini delle Marche e il nuovo Welfare”. La mattinata si conclude con il dibattito sul “Buon governo delle città: i sindaci lasciati soli di fronte alle emergenze”. Tra i relatori degli incontri figurano tecnici, esperti, sindaci e i dirigenti e gli esponenti di Forza Italia delle Marche.