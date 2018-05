Governo, Berlusconi è preoccupato

C’è un premier designato: è Giuseppe Conte. Ma a Silvio Berlusconi questo personaggio non va proprio giù. È preoccupato e le tensioni tra Forza Italia e Lega sono alte. C’è grande stupore dalle parti di Arcore. Berlusconi non ci credeva e invece Sergio Mattarella ha dato l’incarico di governo a quel Conte, già così chiacchierato.

Dal Cavaliere non arriva nessuna benedizione, dunque, all’esecutivo giallo-verde che sembra vicinissimo al traguardo. Molte perplessità per lo spessore dei protagonisti, a cominciare dal professore dal curriculum taroccato. Al leader di Forza Italia, Conte, non sembra affatto credibile come premier e anche la sua prima dichiarazione al Colle, che vuol essere rassicurante per l’Europa, non cambia il giudizio.

Più che irritato, il Cavaliere è sotto shock. E si chiede: “Un presidente del Consiglio così inesperto e inaffidabile potrà rappresentare l’Italia nel mondo, parlare con Merkel e Macron?” Berlusconi è preoccupato per i contenuti del contratto di governo e deluso dall’alleato leghista che non ha fatto molto per difendere il programma della coalizione.

Gli azzurri sono pronti allo scontro magari cercando anche la sponda di altre forze. Sarà opposizione senza sconti. L’accordo di una settimana fa era di provare a fare un esecutivo con Salvini premier e il programma del centrodestra, mentre è venuto fuori tutt’altro. Altro che via libera al governo, dunque. “Rimaniamo alleati”, dicono parlamentari vicini al leader azzurro. “Andremo insieme alle amministrative di giugno, ma i grillini sono sempre stati e rimangono partner inaffidabili”.