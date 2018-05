Un pezzo del gruppo misto al Senato vede Conte e salta sul carro

Cominciano i salti sul carro di Giuseppe Conte da parte di alcune componenti del gruppo misto al Senato. Con buona pace di chi vorrebbe imporre il vincolo di mandato (la cui assenza fu pensata per evitare il ripetersi di situazioni come quelle che hanno determinato il fascismo in Italia) già oggi è iniziata la corsa al soccorso al governo giallo-verde. Maurizio Buccarella - aderente al gruppo misto ma fuori da altri gruppi come Leu o Più Europa che non avevano raggiunto un numero sufficiente di senatori per fare gruppo a parte - sembra essere uno di questi. Un minuto per dire a Giuseppe Conte che lui lo sosterrà e un altro minuto e mezzo per fare sapere ai giornalisti che ha espresso al premier la sua solidarietà per gli attacchi “vigliacchi” che ha “dovuto subire in queste 72 ore”.

Quasi come excusatio non petita sui motivi che dovrebbero giustificare questa adesione entusiasta a un governo del nulla che però si autodefinisce del cambiamento.

Dopo di lui anche due eletti all’estero per il Senato sono saliti sull’arca di Noè populista. E siamo solo all’inizio.

Fa anche pensare il “possibilismo” sia pure dall’opposizione (per ora) dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso, punta di diamante di Leu. Si è paragonato a Conte, in quanto entrambi giuristi. Ma così facendo non ha dimostrato di volersi molto bene: Grasso infatti è un alto magistrato che ha presieduto il maxi-processo a Cosa Nostra. Che “ci cape” con un professore che nessuno conosce e che abbellisce il proprio curriculum per darsi un tono?

Di qui al voto parlamentare aspettiamoci altre piroette e altre testimonianze di solidarietà a un Presidente del Consiglio che però giornali di destra istituzionale tedeschi come Der Spiegel ieri hanno etichettato con l’epiteto di imbroglione. Anzi “il classico italiano imbroglione”.

Tanto per dare un colpo anche all’immagine del paese che oggi come oggi fa comodo confondere con quella dei candidati a Cinque stelle.