Tutti in piedi sul divano per vedere cosa succede nei palazzi della politica. La soluzione del rebus di governo ha un’improvvisa accelerazione fin dal primo mattino. Perché il leader della Lega Matteo Salvini torna a Roma per vedere Luigi Di Maio cancellando tutti gli impegni di oggi.

Mattarella incontra i presidenti di Camera e Senato. Meloni annulla gli impegni elettorali in Puglia. E soprattutto Giuseppe Conte salta la lezione prevista all’università di Firenze per restare nella capitale. Di Maio intanto è arrivato alla Camera da dove dovrebbe seguire le prossime concitate ore di trattative.

Salvini sta trattando in queste ore sull’ennesima proposta del leader leghista. Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all’Economia. Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale - potrebbe rispondere in giornata dopo un incontro risolutivo con il capo politico dei 5 Stelle.

Il presidente Mattarella - che stamattina ha incontrato al Quirinale il presidente del Senato Casellati e dovrebbe vedere anche Fico - ha concesso ancora tempo. Di corsa a Roma, dunque. C’è da sapere che il segretario leghista, che difficilmente cancella gli appuntamenti elettorali, ha raggiunto il suo braccio destro Giancarlo Giorgetti a cui nelle scorse ore ha affidato la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Per molti analisti è il segnale della volontà di trovare un’intesa con Di Maio. Non resta che aspettare.