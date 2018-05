La mail segreta di Savona contro il Colle

Paolo Savona in una email scovata dal Corriere della Sera, con data 23 maggio, attacca il Quirinale. “Il mio silenzio sdegnoso li offende più di una risposta”, scrive nella missiva. È un botta e risposta privato che passa dall’indirizzo di posta elettronica del professore. “Mattarella non ha capito che ormai il popolo si è ribellato e deve dare una risposta...”.

Sono parole durissime che ritirate fuori ora, mentre Luigi Di Maio prova ancora a mediare con Sergio Mattarella nel tentativo di formare un governo giallo-verde, potrebbero anche costare caro. Anche perché molto di questa trattativa passa per l’economista che Matteo Salvini vuole piazzare a tutti i costi al ministero dell’Economia.

Quando tutto sembrava pronto per un ritorno alle urne, addirittura già a fine luglio, a sorpresa è sbucata fuori dal nulla una nuova possibilità di dar vita al governo giallo-verde. Manca un ultimo, decisivo passaggio, però: la risposta di Salvini alla proposta di Di Maio di aggirare l’ostacolo Savona dirottando l’economista verso un altro ministero di peso, scegliendo invece una figura con le stesse caratteristiche, ma meno esposto sul fronte euroscettico per la guida del Mef.

A Mattarella non vanno proprio giù le sue idee “no euro” e le sue posizioni anti tedesche. A poco e a nulla è servito il comunicato di domenica scorsa in cui ha cercato di fare chiarezza sulla “scomposta polemica” che è venuta a crearsi sulle sue “idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell’euro”.

Questo perché, come fa notare Massimo Franco sul Corriere della Sera, anziché diramarlo alle agenzie di stampa, Savona l’ha fatto pubblicare su Scenari economici, un sito che, in più di un’occasione ha manifestato le proprie posizioni euroscettiche.