Fiori (FI): 2 giugno, uniti per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno, come accade ormai da qualche anno, circa 400 sindaci apriranno a Roma la manifestazione della celebrazione della Festa della Repubblica.

“I nostri amministratori con orgoglio e rispetto – ha dichiarato Marcello Fiori, responsabile Enti locali di Forza Italia – partecipano a questa cerimonia simbolo di una Nazione che trova le radici e i valori della sua unità e identità anche nei Comuni: libertà, patria, istituzioni, dovere, servizio non sono per noi parole vuote ma saldi valori sui quali si fonda l’essere cittadini di questo Stato. E siamo orgogliosi di condividerli con chi ogni giorno si sacrifica per difenderli, anche a costo della propria vita, come gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai Vigili del fuoco e ai componenti del Servizio nazionale di Protezione civile, ai volontari del Servizio civile, ai professionisti del Servizio sanitario e della Croce Rossa, agli agenti della Polizia penitenziaria e delle polizie locali che sfileranno insieme, uniti dietro il tricolore. Il 2 giugno è la festa di una istituzione e deve essere la festa di tutti i cittadini italiani. Scriveva Luigi Sturzo: ’La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà’. Noi convintamente e con determinazione, proprio a partire dalle comunità locali, difendiamo le nostre istituzioni e le nostre libertà”.