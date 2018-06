Governo, oggi la fiducia alla Camera

Il governo sta nascendo e non mancano le polemiche in aula. Ieri abbiamo assistito a una bagarre lunga quasi un giorno tra dichiarazioni di voto e commenti contrastanti. Ma le cose vanno avanti e dopo aver incassato il sì del Senato con 171 voti favorevoli è iniziato, anche nell’aula di Montecitorio, il dibattito sulla fiducia al governo di Giuseppe Conte.

La replica del premier e le dichiarazioni di voto sono previsti nel pomeriggio. Alle 17.45 ci sarà la prima chiama per le votazioni, che si concluderanno in serata. Alla Camera l’esecutivo giallo-verde ha una maggioranza schiacciante, con 346 voti (222 deputati M5S e 124 leghisti). Sono 30, quindi, i voti di scarto rispetto alla maggioranza assoluta di 316.

Anche qui i consensi potrebbero aumentare, sempre grazie ad alcuni deputati ex M5S e ad alcuni componenti del gruppo Misto. FdI - come al Senato - dovrebbe astenersi, mentre Forza Italia, Leu e Pd hanno annunciato voto contrario.

Subito dopo la fiducia, si passerà alle commissioni permanenti dei due rami del Parlamento: i gruppi dovranno indicarne i rispettivi componenti, starà poi a loro eleggere presidente e ufficio di presidenza di ciascuna commissione.

Venerdì e sabato, è previsto il primo impegno internazionale di Conte. Parteciperà al il G7 che si terrà a La Malbaie in Canada. Un appuntamento a cui il nuovo primo ministro italiano non potrà mancare. Una data attesa da tutti in cui poter spiegare al mondo i contenuti del contratto di governo concluso da Lega e M5S solo qualche settimana fa.