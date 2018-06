Di Maio rassicura: “L’Iva non aumenterà”

Luigi Di Maio mette le cose in chiaro parlando all’associazione dei commercianti: l’Iva nel 2019 non aumenterà. Parla Di Maio, parla e spiega quali saranno i principali compiti del governo su questo fronte. “Avete la mia parola qui a Confcommercio che l’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”, afferma il vicepremier.

Il leader 5 Stelle ribadisce anche che metterà mano su molti strumenti adottati questi anni per contrastare l’evasione fiscale: “Aboliremo tutti gli strumenti come lo spesometro e il redditometro e inseriremo l’inversione dell’onere della prova. Perché siete tutti onesti ed è onere dello Stato provare il contrario”, aggiungendo che questo tipo di misure hanno “reso schiavi quelli che producono valore”.

“Noi - aggiunge - incroceremo tutti i dati della pubblica amministrazione per dimostrare l’evasione”. Il ministro parla anche degli interventi che intende mettere in campo sul fronte del lavoro. “Per tutta la generazione di lavoratori fuori dalla contrattazione nazionale va garantito almeno un salario minimo, almeno fino a che non si arriva alla contrattazione”, spiega.

“Il lavoro nobilita l’uomo fino a che ti dà la soddisfazione di arrivare a fine mese e invece siamo in un momento in cui si cerca di lavorare pur guadagnando zero”.