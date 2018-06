Matteo Salvini vuole “fare un censimento sui Rom”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini avanza una proposta controversa sulla questione migranti. Dopo il “respingimento” della nave Aquarius, poi accolta a Valencia dalla Spagna, il leader leghista interviene, ancora una volta, sui flussi migratori. Nel giorno dell’incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, previsto nel pomeriggio a Berlino, Salvini si prende ancora una volta la “scena”, annunciando un censimento dei Rom: “Faremo una ricognizione. Gli stranieri irregolari andranno espulsi con accordi fra Stati. Ma i Rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa”. Salvini ricorda che in questa settimana vedrà il Papa. “È per me − afferma − una grande gioia”. Il vicepremier del governo gialloverde interviene anche rispetto alle parole di Francesco sulla necessità di accogliere gli immigrati: “Giustamente – chiosa Salvini – lui parla alle anime, parla del bene supremo di tutti. Noi che siamo più piccoli ai rifugiati garantiamo i diritti, ma a coloro che non scappano dalla guerra diciamo che non c’è posto”.

Proprio Papa Francesco, dopo un tweet di due giorni fa dedicato all’accoglienza, è stato attaccato duramente. Nel frattempo, si registrano le prime contraddizioni all’interno della maggioranza che sostiene l’esecutivo. Ecco una voce fuori dal coro. È quella del presidente della Camera Roberto Fico, che, a margine di un convegno a Napoli, attacca il presidente ungherese Viktor Orbán, amico di Salvini: “Chi non vuole le quote – afferma – deve avere le multe. Quindi, se Orbán non vuole le quote deve essere multato”. Frattanto, a quanto si apprende da fonti governative, la proposta che Conte porterà a Berlino, nel corso dell’incontro con la Merkel, riguarda lo stanziamento di fondi europei per la lotta alla povertà nell’Unione europea.