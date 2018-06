Migranti, la nave Maersk attracca a Pozzallo

Il governo italiano accoglie nel porto di Pozzallo una nave danese carica di migranti. Si è conclusa nella notte la situazione di stallo dei 108 migranti, tutti uomini tranne una donna e due bambini, a bordo della Alexander Maersk, la nave danese ferma da venerdì scorso davanti alle coste del Ragusano.

La portacontainer ha attraccato nel porto di Pozzallo poco dopo la mezzanotte e subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco. “Abbiamo il cuore buono a differenza di Macron”, ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che poi puntualizza: “Le Ong non toccheranno mai più un porto italiano”.

I profughi, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, verranno trasferiti nell’hotspot di Pozzallo per l’identificazione. I migranti della Maersk, tutti in buone condizioni di salute, prima di essere trasferiti sul cargo danese erano stati tratti in salvo dalla Lifeline, la nave della Ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta con altri 234 migranti, al centro di un braccio di ferro tra gli stati europei su chi debba accoglierli.

L’approdo ha permesso il ricongiungimento di una famiglia sudanese che si era dovuta separare dopo l’evacuazione sanitaria dalla nave avvenuta sabato mattina, con una ragazzina di 8 anni fortemente disidratata ricoverata in ospedale per una gastroenterite. Insieme a lei erano scesi dalla nave la madre e la sorellina di due anni mentre a bordo erano rimasti il padre e un fratello di 4 anni. “Avevo promesso a quella bimba che presto le avrei riportato il suo fratellino e adesso l’ho accontentata”, ha affermato il medico marittimo di Pozzallo, Vincenzo Morello.