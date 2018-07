Moavero attacca l’Austria di Kurz

La questione migranti divide l’Europa e questa non è una novità. La novità sarebbe la decisione del governo austriaco di presidiare i confini Sud per proteggere il Paese da un’ondata migratoria. L’Italia reagisce e il resto è cronaca. Arriva così la sferzata del ministro degli Esteri, Enzo Moavero, che avvertito della decisione, non la prende bene e attacca l’Austria di Kurz.

“Il Consiglio europeo ha affermato che l’immigrazione è una questione europea, che serve uno sforzo condiviso. Se questo è lo spinto dovremmo entrare in una fase di cooperazione, ma la decisione dell’Austria di chiudere il Brennero sarebbe contro questo spirito. Allora chi la mettesse in atto se ne dovrebbe assumere la responsabilità”, ecco le parole del ministro degli Esteri, chiacchierando con i giornalisti in occasione della visita di Stato in Lettonia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Moavero da Riga ha aggiunto: “Abbiamo avuto un consiglio europeo molto difficile e complesso che si è chiuso con accordo unanime sulle conclusioni che per la prima volta danno una tela di fondo per la politica europea sulle migrazioni”. E ancora: “Il consiglio prevede una serie di azioni che pur essendo tutte sottoposte alla volontà degli Stati membri, se virtuosamente seguite porteranno l’Europa a affrontare l’immigrazione in maniera coerente. Se porteranno invece a una volontà di chiusura diventeranno un problema che l’Europa stessa dovrà affrontare”.

Insomma, il messaggio a Vienna e al Cancelliere austriaco è forte e chiaro. Il ministro Moavero, infine, fissa gli obiettivi futuri: “La prossima tappa per l’Italia è lavorare sulle linee emerse dal consiglio europeo. Il nostro impegno è mirato a far sì che, come stabilito dal vertice di Bruxelles, l’Europa si impegni di più sul fronte degli aiuti economici e di sostegno alla pace nei paesi africani di origine delle migrazioni. Bisogna poi agire lungo le rotte di transito, creando centri di aiuto. Bisogna mettersi al lavoro”.