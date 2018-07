La Diciotti è ferma vicino al porto di Trapani

Ferma a due miglia dal porto di Trapani. È la situazione in cui si trova la nave della marina militare Diciotti. A bordo si trovano 67 migranti. L’arrivo nella città siciliana non è ancora certo. Le ragioni sono evidenti: il Ministero dell’Interno non ha ufficialmente assegnato alla nave il porto trapanese. La navigazione della Diciotti è controllata dalla centrale operativa della Guardia Costiera della capitale. Nel frattempo, il procuratore di Trapani Alfredo Morvillo non ha emesso alcun ordine di fermo per i migranti protagonisti della rivolta a bordo della Vos Thalassa, dove ieri fino tarda notte, sono saliti i poliziotti della Squadra Mobile di Trapani e gli uomini del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. È probabile che alla nave non venga ancora concessa la possibilità di entrare a Trapani fino a quando non saranno emessi provvedimenti giudiziari.

Non è dato sapere se gli ammutinati scenderanno dalla nave in manette, come aveva chiesto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’equipaggio interrogato dalla squadra mobile e dagli uomini dello Sco ha ammesso che a bordo si sono consumati degli atti violenti avvenuti nelle acque internazionali prossime alla Libia. Sulla nave, al momento, non è presente alcun agente di polizia. Ad attendere sul molo la Diciotti è arrivato anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Il primo cittadino si è rivolto a Salvini, invocando la “legge del mare”: “Se un povero Cristo cade in mare − ha detto − bisogna salvarlo. Non possiamo metterci un piede sopra. È la legge del mare. Noi siamo una città aperta all’accoglienza. Con tutto il rispetto per le idee di Salvini non la butto in politica né in caciara o polemica. Chi sbaglia paga, vale per me e per i nostri ospiti che accogliamo. A volte bisogna fare scelte difficili, e credo che un uomo della caratura politica di Salvini debba prendersela con quelli più grossi di lui. C’è un problema che riguarda l’Europa con Paesi che sono soci solo per gli euro e non per altro”.