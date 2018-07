Cdp, l’accordo su Fabrizio Palermo

Ecco il nome. Fabrizio Palermo è il nuovo amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti. La “fumata bianca” è arrivata nel corso dell’incontro riservato a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio. Dunque, Dario Scannapieco è fuori dai vertici di Cdp. L’equilibrio si è raggiunto per mettere la parola “fine” rispetto ai contrasti fra i due vicepremier Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia.

In una prima fase era circolata l’ipotesi che i dettagli dell’accordo sarebbero stati resi proprio da via XX settembre. Ma dal ministero dell’Economia hanno fatto sapere che la “location” deputata sarebbe stata l’assemblea della Cassa depositi e prestiti in programma per il 24 luglio. Frattanto, Stamattina Di Maio aveva provato a disinnescare i contrasti di questi ultimi giorni con il Ministero dell’Economia esprimendo un concetto inequivocabile: “Non abbiamo mai assolutamente chiesto le dimissioni del ministro dell’Economia”. L’ipotesi che Tria lasciasse il ministero è stata definita come “pura fantasia”.