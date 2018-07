Vertici del Tesoro: la vittoria di Tria

Il confronto sugli assetti del Tesoro si è chiuso con un vincitore: il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Il Consiglio dei ministri ha nominato la terna di funzionari che dovranno guidare la politica economica del nostro Paese. Il banco di prova immediato è proprio la legge di Bilancio. Alessandro Rivera sostituisce Vincenzo La Via alla direzione generale del Tesoro. Rivera è stato un collaboratore di Pier Carlo Padoan in Via Venti Settembre. Dopodiché, arrivano due conferme: Daniele Franco, ex Banca d’Italia, sarà ancora il Ragioniere generale dello Stato. Niente affatto gradito al governo gialloverde. Anche Fabrizia Lapecorella è confermata alla guida del Dipartimento fisco del ministero. Si occuperà della difficile realizzazione della cosiddetta Flat tax.

Le nomine sono state ratificate da parte dell’assemblea dei vertici della Cassa depositi e prestiti. L’assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Ecco i nomi degli amministratori: presidente Massimo Tononi, designato alla carica di amministratore delegato Fabrizio Palermo, designato alla carica di vice presidente Luigi Paganetto. E poi, Fabrizia Lapecorella, Fabiana Massa Felsani, Valentino Grant, Francesco Floro Flores, Matteo Melley e Alessandra Ruzzu.