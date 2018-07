Nel mirino di una guerra alla democrazia

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera che Salvatore Grillo ha inviato a tutti gli ex parlamentari.

Onorevoli colleghi,

leggere il pensiero del giovane Davide Casaleggio sulla possibile abolizione del Parlamento rende ancora più chiara la natura dell’attacco vigliacco subito in questi anni dai cittadini italiani che hanno avuto l’onore e l’onere di essere eletti quali rappresentati del popolo italiano. Questa dichiarazione del “guru” dei pentastellati conferisce il giusto significato alla votazione dell’organo direttivo della Camera dei deputati, presieduto da un sodale di Casaleggio: un gesto contro la democrazia rappresentativa all’interno della visione di una diversa organizzazione dello Stato. Per dovere di precisione debbo ricordare sull’argomento anche una dichiarazione di Silvio Berlusconi il quale, nel momento del suo massimo successo, teorizzo che alla Camera e al Senato bastava andassero poche persone, uno per ogni partito, con un voto plurimo in rappresentanza della percentuale che gli elettori avevano dato ad ogni forza politica.

Queste due posizioni vanno viste in un unico quadro dove convergono anche le più forti ed influenti corporazioni di interessi le quali spingono verso un assetto istituzionale d ove si possano rapidamente approvate norme vicine agli interessi prevalenti liberandole dai pericoli di approfondimenti e di eccessiva attenzione mediatica. Questa trama è stata presentata alla pubblica opinione come la panacea dei mali della società, mentre nessuno o poche voci isolate raccontano le grandi plusvalenze che le lobby interessate riescono a realizzare in Italia.

Ricordo a me stesso come le televisioni del Cavaliere siano state la fucina per la deriva populista che ha incoronato i Cinque Stelle primo partito e ha consentito alla Lega di battere Forza Italia; recentemente ho visto che qualcuno deve averlo finalmente spiegato a Silvio Berlusconi o ai suoi figli, ci sono voluti anni ma alla fine ci sono riusciti, perché improvvisamente si sono liberati degli urlatori di prima linea, anche quelli con la voce bianca come Giordano, ma come si suole dire ormai il danno era fatto. Del resto pochi dimenticano come l’attacco alla cosi detta prima repubblica fu sostenuto con ore ed ore di trasmissioni delle televisioni del Cavaliere che manteneva presidi presso il Tribunale di Milano creando il clima di emulazione. La storia è piena di esempi: le masse accorrono per le impiccagioni e per le lapidazioni, soprattutto se le vittime sono soggetti che la sorte o la loro abilità aveva posto avanti a loro.

Comprendere come la sottrazione del vitalizio rientri in un attacco alla democrazia rappresentativa mi rende fiero di essere stato colpito. Ovviamente ogni corpo sociale o rappresentativo non contiene mai solo arcangeli, ma questo fa parte delle regole generali della vita umana e dei suoi processi organizzativi e rappresentativi, ma anche di ogni altra aggregazione sociale: saranno tutti onesti e trasparenti i medici, gli avvocati, i giudici, i preti?

Debbo e voglio ricordare con orgoglio i tanti anni trascorsi accanto a migliaia di cittadini che mi raccontavano i loro problemi, le tante giornate dedicate a dibattiti, allo studio dei sistemi migliori per portare a casa il risultato atteso da agricoltori, giovani, imprese, disoccupati, la felicità per la norma presentata che veniva approvata, la rabbia quando accadeva l’opposto, insomma la vita dedicata alla voglia sentita da ragazzo di cambiare la società che mi circondava e la scelta di farlo all’interno delle regole del confronto democratico, respingendo le scorciatoie violente e criminali.

La rappresentanza parlamentare contro il tiranno, che allora era facilmente identificabile, rappresentanza per la quale per secoli tanti hanno lottato e sono morti, questo strumento di difesa delle ragioni dei cittadini per ottenere il quale in Europa si sono consumate immani tragedie, oggi lo vediamo demonizzato, deriso, vilipeso, aggredito. Nuovi tiranni all’orizzonte, tiranni per i quali meno parlamenti ci sono meglio è, meno potere hanno i rappresentanti del popolo meglio è perché non bisogna rischiare che tra gli eletti si nasconda il “fanatico” che vada in giro a gridare che il re è nudo.

Cari colleghi, la convinzione di essere nel mirino di una sofisticata guerra alla democrazia, di rappresentare una tappa, la più facile, una tappa porta a brindare in piazza del Parlamento alla abolizione dei vitalizi, mi angoscia, ma non solamente per l’offesa personale ed il danno che in alcuni casi è grave, purtroppo anche perché so che è un importante tappa per cancellare le certezze nel diritto e nello Stato, per bloccare le passioni politiche di chi viene dalle famiglie più deboli, per non incentivare i migliori a scegliere la politica e la via del confronto e della comprensione dei problemi della gente e del territorio.

Contro la scelta di lasciare fare la politica solo a comparse che garantiscano nelle assisi rappresentative l’ubbidienza, abbiamo il dovere di ritrovare la forza per batterci, per cercare di opporre la legge, la logica, la ragione, lo Stato di Diritto che comunque ancora dovrebbe esistere, ma nella lotta cerchiamo di sentire sempre accanto a noi le ragioni e le passioni per le quali abbiamo lasciato la vita normale, i fine settimana in famiglia, le gite e le ferie. La nostra sarà pure una battaglia attorno a cifre, ma rimane una vera guerra contro chi vuole cancellare.

Salvatore Grillo