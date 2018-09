Caso Rai: “Forza Salvini “ in favore di Foa

Pubblichiamo la dichiarazione di Pietro Spizzirri, promotore nazionale delle corrente “Forza Salvini” di Forza Italia.

Ci appelliamo ai componenti del nostro partito in commissione vigilanza Rai affinché possa essere espresso il voto favorevole alla conferma di Foa alla guida della Rai. La Rai deve avere una governance pienamente legittimata ed operativa. Riteniamo Foa un professionista di ottima qualità. Un ottimo giornalista che saprà garantire pluralità, qualità e sviluppo alla principale azienda culturale del Paese. Forza Italia deve fare uscire la Rai dall’empasse in cui si trova. Siamo certi che il Presidente Berlusconi condivide questa nostra posizione. Tutto questo anche in nome della solidità e compattezza del centrodestra italiano che deve vedere Forza Italia e la Lega di Salvini alleati a tutti i livelli.



