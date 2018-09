Conte: “Manovra seria e coraggiosa”

La manovra continua a infiammare il dibattito politico. “Sarà una manovra seria, coraggiosa e che offrirà risposte ai cittadini e consenta una crescita e uno sviluppo sostenibile”, assicura il premier Giuseppe Conte.

“Non ci dobbiamo impiccare sui decimali, dobbiamo essere credibili nei confronti di tutti”. Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del consiglio informale Ue a Salisburgo, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di sforare il 2% nella manovra economica.

“Abbiamo fatto delle promesse di cambiamento che significa anche poter offrire una manovra utile e sostenibile. Dobbiamo essere credibili anche rispetto ai mercati, chiamiamo i mercati a fare degli investimenti sui titoli di Stato. Vogliamo essere credibili con tutti gli stakeholders”.

Conte poi assicura di non essere pessimista: “Questo come sapete è un vertice informale, il che significa che non siamo qui a rassegnare delle conclusioni, a elaborare e condividere un testo scritto, ma è un importante passaggio in vista del Consiglio che si terrà a ottobre per avere uno scambio e cercare di avvantaggiarci nel processo di attuazione delle conclusioni dello scorso giugno”.

Sullo stesso punto è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio: “Ci sono due cose che posso assicurare fin da adesso: che non si toccano i diritti essenziali dei cittadini e che non si sfora il 3%”. Di Maio è in Cina e assicura che non ci saranno tagli, in primis alla sanità.

Di Maio ha escluso l’ipotesi di sforare il deficit al punto da mandare fuori giri i conti dello stato. “Sono questioni che non esistono e mi sento di poter rassicurare”.