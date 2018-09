Presidenza Rai, la seconda volta di Marcello Foa

L’intesa è raggiunta. Marcello Foa sarà presidente della Rai. È il risultato del vertice tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini andato in scena ieri. Oggi il Consiglio d’amministrazione di Viale Mazzini ha votato la nomina di Foa con quattro voti a favore, un voto contrario (Rita Borioni, Pd) e un astenuto (Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti Rai). Foa non ha preso parte alla votazione. Ora, tocca alla commissione di Vigilanza. Il presidente Alberto Barachini convocherà il giornalista per l’audizione a Palazzo San Macuto, entro mercoledì 26 settembre. La nomina di Foa era stata bloccata, in Vigilanza, dal veto di Forza Italia. Ora, gli ostacoli non esistono più.

Non caso, proprio Salvini dichiara: “La Rai torna a correre”. Ma la Borioni non ci sta. E fa sapere che “all’inizio della seduta odierna del cda” ha “presentato formale diffida a procedere all’elezione di Marcello Foa, visti i chiarissimi profili di illegittimità della stessa. Nonostante ciò il cda ha deciso di procedere ugualmente”. A questo punto, la commissaria Pd si riserva “qualsiasi azione a tutela dell’azienda stessa. La Rai non dovrebbe forzare regole e procedure consolidate per sottostare ai diktat di alcune fazioni politiche”.

Ma c’è chi plaude all’accordo siglato da Berlusconi e dal leader leghista sul nome di Foa. Pietro Spizzirri, promotore nazionale della corrente “Forza Salvini” di Forza Italia prende atto, “con grande soddisfazione, che dopo il proficuo incontro Berlusconi-Salvini, e i giusti pareri legali, il Cda della Rai ha rinnovato l’elezione di Foa alla presidenza della Rai”. Spizzirri non ha dubbi: “Abbiamo sostenuto in ogni sede – dichiara – la necessità di dare un segnale forte di compattezza politica nazionale tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, riconoscendo Matteo Salvini come leader del centrodestra italiano e futuro premier. Siamo certi che la Commissione di Vigilanza Rai, grazie alla lungimiranza del presidente Berlusconi, ratificherà con il suo voto la nomina di Foa alla presidenza della Rai. Non abbiamo mai avuto dubbi che Berlusconi, nel merito, la pensasse come noi. Il futuro di Forza Italia e del centrodestra italiano è ora certamente più nitido e sereno. Avanti uniti per vincere ovunque”.