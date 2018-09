Berlusconi: “Centrodestra esiste e resiste”

Un vertice fa impennare la tensione nel governo. Silvio Berlusconi ha incontrato Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Palazzo Grazioli. “In un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo”, ha detto Berlusconi parlando della intesa per le prossime elezioni regionali.

E gli alleati M5s del governo gialloverde chiedono subito spiegazioni e smentite. “Il centrodestra unito non solo esiste, ma resiste”. A dirlo è Berlusconi uscendo da Palazzo Grazioli. “Abbiamo avuto, come sapete, una riunione con gli altri leader del centrodestra”, ha detto il Cavaliere ai giornalisti assiepati davanti alla sua residenza romana, “Da questa riunione esce certamente la garanzia che il centrodestra è unito, funziona, non solo esiste ma anche resiste”.

Il leader di Forza Italia ha spiegato che il senso di responsabilità della coalizione ha permesso alla Lega di stipulare un accordo coi 5 Stelle. “E avete tutti la consapevolezza di quello che sta facendo questo governo”, accusa. “Non c’è stato nulla di quella riforma del Fisco, di quella riforma della burocrazia, di quella riforma della giustizia, della riforma della sicurezza, della riforma dello Stato sociale di cui l’Italia ha bisogno per svilupparsi e per ripartire. Al contrario tutti i provvedimenti che abbiamo visto sono lontani dal portare benefici ai cittadini e hanno tutti attaccato la libertà dei cittadini dentro una democrazia”.

Berlusconi ha poi rilanciato la coalizione, dicendosi ottimista per un futuro non lontano: “Finalmente il centrodestra tornerà di nuovo al governo e alla guida del Paese per fortuna degli italiani che usciranno abbastanza presto da questa situazione di ubriacatura che si sono presi nei confronti dei Cinque stelle”, ha assicurato.