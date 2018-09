Costituente o non se ne esce

Non si può essere manettari o garantisti fai da te, i cinquestelle si confermano inaffidabili, invocano galera e bastoni sul fisco, per offrire “sangue” alla base comunista, ma sugli immigrati dei barconi, pretendono il contrario.

Insomma, due pesi e due misure, siamo alle solite di una logica veterocomunista, pericolosa e illiberale, che ha fatto guai e danni irreparabili. Bene, anzi male, se la nostra Carta, per quanto bella, fosse anche chiara e breve, certe pretese, da una parte e dall’altra, cadrebbero a prescindere, ma il fatto vuole che non sia così e sulle interpretazioni, può succedere di tutto. Ecco perché spesso, troppo spesso, specialmente su alcune materie, si annunciano preventivamente, bocciature, conflitti e ricorsi in sede costituzionale, appellandosi a cavilli e sottigliezze interpretative.

Per farla breve, è sempre “più possibile” e in modo inoppugnabile, cambiare le delibere, gli indirizzi e le volontà indicate in Parlamento. Sia chiaro, il principio dei pesi e contrappesi, è sacrosanto, indispensabile, fondamentale, ma quando questi, ci si passi il termine, tende ad auto modellarsi, qualcosa va cambiato.

Insomma, che di frequente provvedimenti vengano stravolti o sostituiti non può andare, perché delle due l’una, o c’è un problema in Parlamento o le interpretazioni della Carta sono troppo vaste. Del resto abbiamo visto quanto proprio su questi “balletti” si sia in passato giocato al garantismo, piuttosto che il contrario, specialmente a sinistra e tra i cattocomunisti.

Un gioco brutto, rischioso e poco edificante, che con tangentopoli toccò punte inaudite, per disparità di trattamento e di giudizio, su temi e fatti apparentemente analoghi. Ecco perché insistiamo sulla riforma della giustizia e più in generale di tutta la Carta costituzionale,

Presidenzialismo, federalismo, bicameralismo perfetto, serve insomma la riscrittura delle regole del gioco. Solo così si potrà parlare di nuova Repubblica, solo così si potrà restituire ai governi e alle maggioranze votate dalla gente quelle certezze nelle scelte e nei provvedimenti che oggi, sempre di più, paiono infragilite dal tempo e dalle interpretazioni! Intelligenti pauca.