Moavero: “Infondate azioni Onu su migranti”

Continuano i malumori tra governo italiano e Nazioni Unite sulla gestione dei migranti. L’Italia ritiene infondati i rilievi sollevati dall’Alto Commissario per i Diritti Umani dell’ONU, Michelle Bachelet, su presunte inadempienze italiane in materia di rispetto dei diritti umani dei migranti e sottolinea, al contrario, il riconoscere del notevole impegno italiano nel salvataggio e nell’assistenza ai migranti che attraversano il Mediterraneo.

È il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a parlare durante un incontro con la Bachelet a margine dell’assemblea Onu. Nel corso del colloquio, si afferma in una nota della Farnesina, Moavero Milanesi e Bachelet hanno parlato anche delle dichiarazioni rilasciate dalla signora, lo scorso 7 settembre a Ginevra, su presunte inadempienze italiane in materia di rispetto dei diritti umani dei migranti.

C’è stato, di conseguenza, modo, da una parte, di chiarire le ragioni per cui l’Italia ritiene infondati i rilievi sollevati e dall’altra, di condividere il riconoscere del notevole impegno italiano nel salvataggio e nell’assistenza ai migranti che attraversano il Mediterraneo.

L’incontro è avvenuto in occasione dell’evento sulla pena di morte, co-organizzato dall’Italia, durante la 73esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sempre a margine dell’assemblea generale si consuma un botta e risposta tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron.

“Se Macron dice che l’Italia ha una crisi politica in atto con l’Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia e che l’Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va benissimo: l’Italia non ha un problema con Parigi”. “Ci sono stati 588mila sbarchi in 5 anni, l’Italia ha la coscienza a posto, l’Italia non è contro l’Europa, ha fatto il suo, ha salvato l’onore dell’Ue. Come ci è stato riconosciuto”.