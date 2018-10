Ponte Morandi, Bucci sarà il commissario straordinario

Il governo ha nominato il commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi. È stato scelto il sindaco di Genova, Marco Bucci. È quanto ha annunciato ad Assisi il premier Giuseppe Conte, sostenendo che firmerà il decreto appena sarà rientrato nella capitale. Nel frattempo, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha dato il suo parere favorevole. “Oggi – ha detto il presidente del Consiglio – entriamo nella fase della ricostruzione”. Conte ha parlato dalla Loggia del Sacro convento di Assisi, in occasione delle celebrazioni per San Francesco, patrono d’Italia.

“Permettetemi – ha sottolineato Conte – di rivolgere un pensiero ai genovesi e alla loro città, ferita dal tragico crollo del ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo nemmeno per un minuto smesso di lavorare per restituire a Genova il ponte e garantire il pieno ritorno alla normalità. E sono davvero lieto di annunciare che è pronto a Roma il decreto che firmerò nel pomeriggio che nominerà il commissario straordinario nella figura che abbiamo ritenuto più idonea, il sindaco di Genova, Marco Bucci. Oggi entriamo in una nuova fase, quella della ricostruzione”.

Toti ha annunciato la scelta di Bucci commissario attraverso Facebook. “Questa mattina – ha postato il governatore della Liguria – ho sentito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e mi ha comunicato, come previsto dal Decreto, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi di Genova. La Regione ha già risposto con parere favorevole”.