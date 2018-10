Sondaggi: Lega al 32 per cento, cresce il M5s, male Pd e Fi

La “luna di miele” tra il governo gialloverde e gli italiani continua. I partiti che compongono la maggioranza, Lega e Movimento cinque stelle raggiungono il 60 per cento dei consensi. Crescono, addirittura, di quasi un punto percentuale dal mese scorso. Secondo l’ultimo sondaggio Ixè sulle intenzioni di voto, il Carroccio viene accreditato del 31,8 per cento. Dunque, la Lega avanza ulteriormente rispetto al 28 per cento di giugno. Si trova vicina ad un risultato clamoroso: raddoppiare la percentuale di voti raccolti il 4 marzo, quando ha ottenuto il 17,4 per cento. D’altro canto, i pentastellati, dopo una fase di flessione, tornano sopra il 28. Un livello pre-estivo. In ogni caso, i grillini si trovano ancora in calo rispetto al 32,6 per cento delle elezioni.

Invece, per le forze d’opposizione è notte fonda. La rilevazione sostiene che il Pd continua a perdere consensi. Ora arriva al 17 per cento. Anche Forza Italia accusa una grave ritardo, trovandosi al 9. Fratelli d’Italia si attesta sul 2,6 per cento. Tenuto conto anche Noi con l’Italia-Udc, il centrodestra supera ampiamente la soglia del 40 per cento che consentirebbe di governare autonomamente. Infatti, secondo Ixe, la somma dei voti percentuali dei partiti moderati si attesterebbe sul 43,5 per cento.

Un fatto è evidente: per il secondo mese consecutivo i partiti del centrodestra doppiano quelli del centrosinistra, fermi al 20,1 per cento: il Pd al 17, +Europa al 2,5 e altri allo 0,6. Liberi e uguali è inchiodato al 2,5 per cento. In leggero calo Potere al Popolo, al 2,6.

La battaglia che il governo ha lanciato all’Unione Europea, a proposito della legge di Bilancio, viene apprezzata dagli elettori. Infatti, secondo un’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, il 52 per cento degli italiani esprime, complessivamente, una valutazione positiva.