Forza Italia, i malumori della base

Riceviamo e volentieri pubblichiamo da Alessio Zanon.

Il mio atteggiamento critico verso la posizione assunta dal mio partito, Forza Italia, è dettato dal forte legame che ho con questo movimento sin dal 1993, da quando onoratamente ne sono stato coinvolto per la costituzione nei territori. Tante le promesse mancate, troppe le illusioni. Non si fa un Congresso da moltissimi anni ma si nomina in palese contrasto con lo stesso statuto di Forza Italia.

Molti vengono allontanati solo perché non chinano il capo a logiche impolitiche e ai rais del momento. E nonostante le nostre richieste alla dirigenza di un confronto pubblico con la militanza, questi non solo non rispondono, ma evitano di parlarne.

– Riconosco a Silvio Berlusconi ogni valore e merito. Non credo possa essere messa in dubbio la mia fedeltà al “Capo” in tanti anni di presenza e militanza nel partito. Ho fatto cose e lotte per il Presidente e il Partito che altri si sono solo sognati di fare. Che dire di quelli che in momenti di difficoltà – hanno lasciato Forza Italia perché non hanno ottenuto nulla, o per quelli che tornano solo a seggio garantito, o a quelli ex Ncd che erano contro Berlusconi ed ora rientrano con titoli e onori.

– Ho utilizzato e utilizzo lo strumento dei social e la tv per affermare la mia posizione in quanto, come detto, non ci sono da tempo momenti di confronto e di dibattito all’interno del partito. Di fronte a posizioni diverse espresse anche da molta parte della base è questo l’unica voce possibile per dare fiato al dibattito.

Come da Gattopardiana memoria “Tutto cambia perché nulla cambi”. Ossia: se tutto cambia esteriormente, tutto rimane com’è.

– Come è possibile che a mescolare le carte siano sempre gli stessi?, gli stessi artefici del disastro che sono ancora qua, se questo è il segnale vuol dire che tutto rimane come è o peggiora...

Forza Italia è nata per dare sogni, speranze e certezze ad un popolo complicato ma meraviglioso. Ora bisogna avere il coraggio di ribellarsi e cambiare urgentemente o è stato solo tempo perso.

Forza Italia è di tutti quelli che hanno militato, votato, fatto votare con passione, amore e abnegazione questo partito. Forza Italia è sempre stata una “penisola” felice con animo liberale, istinto socialista, appartenenza democristiana e indole repubblicana, oggi solo cosa per pochi e per loro fortune.

Presidente Berlusconi ” Dove sta il Rinnovamento promesso?” Sempre annunciato ma mai fatto, scusa se siamo scettici.

“Noi siamo quelli del Sì” per dare sempre maggiore forza a un’altra Forza Italia. Ma se questo è il trend, allora per noi sarà solo un ricordo e un abbandono...