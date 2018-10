Incidente metro Roma: è l’ora delle polemiche

L’incidente avvenuto nella metro A della stazione “Repubblica” diventa materia di polemiche. La scala mobile si è accartocciata su se stessa travolgendo i viaggiatori. Al momento il bilancio recita: 25 feriti, sette dei quali in gravi condizioni. Uno dei feriti avrebbe riportato la semi-amputazione di un piede. Secondo l’Atac “i controlli e la manutenzione delle scale mobili della metropolitana nelle stazioni vengono fatti con cadenza mensile”. Ma i sindacati non ci stanno e attaccano a testa bassa. Secondo Alberto Civica, segretario generale della Uil Lazio, “stiamo assistendo al crollo di una città, che cade a pezzi ogni giorno sotto i nostri occhi. Crolli strutturali come le scale mobili della fermata della metropolitana “Repubblica” e l’allagamento di alcuni quartieri della città lo scorso weekend. È arrivato il momento di agire seriamente, non servono rimpalli di responsabilità”.

Per Daniele Fuligni, della Filt Cgil, “la manutenzione delle scale mobili è affidata a ditte esterne, bisognerebbe risalire al lotto e a chi ha svolto le verifiche”. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giampietro Boscaino sostiene che si tratti di “incidente strano. Il cedimento della scala mobile ha creato uno scivolamento dei passeggeri, la scala si è distorta, erano tutti accatastati”. Intanto, la stazione è stata posta sotto sequestro. La Procura ha aperto un’inchiesta. In un primo momento si era detto che i tifosi del Cska di Mosca, la squadra che ieri ha affrontato la Roma all’Olimpico, in occasione della Champions League, avrebbero, letteralmente ballato, sulla scala mobile. Una tesi al momento smentita. Ma che era stata sposata da Virginia Raggi.

“Ribadisco – ha detto la sindaca – la vicinanza ai tifosi russi feriti: siamo vicini a queste persone per qualunque necessità”. Secondo alcuni testimoni, in realtà, quella scala mobile negli ultimi giorni “ballava di continuo”. Alcuni si chiedono come sia stato “possibile che i tifosi russi diretti all’Olimpico siano affluiti in massa. Sarebbero dovuti essere scaglionati e scortati dalle forze dell’ordine”. Frattanto, spunta un documento del 2015. L’Atac sostiene che allora aveva chiesto al Comune “interventi di manutenzione in tutte le stazioni della metro”. Il testo confermerebbe la richiesta di interventi di “manutenzione straordinaria degli impianti delle linee A e B”. La richiesta sarebbe stata rinnovata nel 2016.